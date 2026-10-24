Кабмін створив центр з бронювання та встановив ліміт у 95% для енергетики й оборонки

Кабінет Міністрів України створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних. Він також змінив граничні обсяги бронювання для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів.

Про це повідомили у Міністерстві економіки та довкілля України.

Що зміниться у бронюванні працівників?

Одним із ключових рішень стало оновлення граничних обсягів бронювання для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів. Відтепер вони можуть бронювати до 95% військовозобов’язаних працівників.

Цей показник визначає граничну частку заброньованих працівників відповідних підприємств. Водночас фахівці, які безпосередньо забезпечують виробництво, виконання оборонних контрактів, оперативні, ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи, мають бути заброньовані в повному обсязі.

Керівник підприємства самостійно визначатиме, кого бронювати в межах установленого ліміту. Тому обмеження насамперед стосуватиметься допоміжного та обслуговуючого персоналу.

Під час розрахунку граничної частки заброньованих також враховуватимуть громадян, які мають відстрочку від мобілізації з інших підстав, зокрема багатодітних батьків та опікунів.

Для чого створили Координаційний центр?

Кабмін також створив тимчасовий консультативно-дорадчий орган, який координуватиме питання бронювання. До його роботи залучатимуть представників органів влади, відповідальних за економіку, оборону, безпеку, гуманітарну політику та критичну інфраструктуру.

Серед основних завдань Центру:

узгодження галузевих і регіональних критеріїв критичності та надання рекомендацій щодо їх доопрацювання;

розгляд звернень державних органів щодо визначення підприємств критично важливими;

надання рекомендацій щодо скасування такого статусу, зокрема за наявності відповідних підстав від правоохоронних органів;

погодження збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Звернення органів влади розглядатимуть протягом місяця. Якщо є обґрунтована потреба в невідкладному розгляді, Центр має надати пропозиції та рекомендації не більш як за сім робочих днів.

Водночас остаточні рішення про надання підприємствам статусу критично важливих і надалі ухвалюватимуть уповноважені державні органи.

Як переглянуть критерії критичності?

Уряд також уточнив визначення критичної важливості підприємств. Через це центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають переглянути галузеві й регіональні критерії протягом 10 днів після набуття змінами чинності. Оновлені критерії погоджуватимуть із Координаційним центром.

Перегляд критеріїв не означає автоматичного скасування статусу критично важливого для всіх підприємств. Компанії, які отримали цей статус за критеріями, що залишаться незмінними після перегляду, збережуть його.

Рішення уряду має забезпечити баланс між потребами Сил оборони та стабільною роботою економіки, критичної інфраструктури й підприємств, від яких залежить життєзабезпечення населення.