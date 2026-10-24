Кабмин создал Координационный центр по организации бронирования и установил лимит в 95% для энергетики и оборонно-промышленного комплекса

Об этом сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды Украины.

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Что изменится в системе бронирования работников?

Одним из ключевых решений стало обновление предельных объемов бронирования для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Отныне они могут бронировать до 95% военнообязанных работников.

Этот показатель определяет предельную долю забронированных работников соответствующих предприятий. При этом специалисты, которые непосредственно обеспечивают производство, выполнение оборонных контрактов, оперативные, ремонтные и аварийно-восстановительные работы, должны быть забронированы в полном объеме.

Руководитель предприятия самостоятельно будет определять, кого бронировать в пределах установленного лимита. Поэтому ограничение в первую очередь коснется вспомогательного и обслуживающего персонала.

При расчете предельной доли бронированных также будут учитываться граждане, имеющие отсрочку от мобилизации по другим основаниям, в частности многодетные родители и опекуны.

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Почему был создан Координационный центр?

Кабмин также создал временный консультативно-совещательный орган, который будет координировать вопросы бронирования. К его работе будут привлекаться представители органов власти, ответственных за экономику, оборону, безопасность, гуманитарную политику и критическую инфраструктуру.

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Среди основных задач Центра:

согласование отраслевых и региональных критериев критичности и предоставление рекомендаций по их доработке;

рассмотрение обращений государственных органов о том, какие предприятия следует считать критически важными;

предоставление рекомендаций об отмене такого статуса, в частности при наличии соответствующих оснований со стороны правоохранительных органов;

согласование увеличения объемов бронирования свыше 50%.

Обращения органов власти будут рассматриваться в течение месяца. Если имеется обоснованная необходимость в неотложном рассмотрении, Центр должен предоставить предложения и рекомендации не позднее чем через семь рабочих дней.

В то же время окончательные решения о присвоении предприятиям статуса критически важных и в дальнейшем будут принимать уполномоченные государственные органы.

Как будут пересмотрены критерии критичности?

Правительство также уточнило определение критической важности предприятий. В связи с этим центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии в течение 10 дней после вступления изменений в силу. Обновленные критерии будут согласовываться с Координационным центром.

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Пересмотр критериев не означает автоматической отмены статуса критически важного для всех предприятий. Компании, получившие этот статус по критериям, которые останутся неизменными после пересмотра, сохранят его.

Решение правительства должно обеспечить баланс между потребностями Сил обороны и стабильной работой экономики, критической инфраструктуры и предприятий, от которых зависит жизнеобеспечение населения.