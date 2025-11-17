Нові правила формування наглядових рад в Україні: Кабмін ухвалив план змін

В Україні продовжують повне перезавантаження енергетичного сектору. Зокрема уряд під час свого засідання затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу.

Що відомо про рішення уряду?

Ключовою задачею є оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Читайте також Скандал в енергетиці й репутація України: чи втратить держава зовнішню допомогу через корупцію

Політикиня розписала формування детально:

НАЕК "Енергоатом": формування нового складу наглядової ради; НАК "Нафтогаз": конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ "Укргазвидобування", АТ "Укрнафта", ТОВ "Газорозподільчі мережі України"); ПрАТ "Укргідроенерго": призначення представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу; ТОВ "Оператор ГТС України": оновлення представника держави у складі наглядової, завершення конкурсу на посаду голови виконавчого органу; НЕК "Укренерго": оновлення представника держави у складі наглядової ради; ПАТ "Центренерго", АТ "Енергетична компанія України", АТ "Українські розподільчі мережі", АТ "Регіональні електричні мережі", Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ – формування нового складу наглядових рад; ДП "Гарантований покупець": перетворення з державного підприємства в акціонерне товариство, формування нового складу наглядової ради; Оновлення статутів, положень про наглядову раду та положень про принципи формування наглядової ради господарських товариств енергетичної галузі відповідно до Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності.

Координує виконання цього плану Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Про стан виконання плану звітуватимемо регулярно,

– зазначила Свириденко.

Важливо! Першочергова задача цього тижня – затвердити нову наглядову раду Енергоатому.

Нагадаємо, що 15 листопада президент України Володимир Зеленський анонсував перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Згідно з його слів, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.

"Енергоатом": за тиждень мають бути забезпечені умови для формування нової та фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому – повне перезавантаження правління.

Укргідроенерго: термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії й доформування наглядової ради.

Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії.

У "Нафтогазі України": має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року.

Зверніть увагу! У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.

Що ще відомо про ситуацію?