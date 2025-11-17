Нові правила формування наглядових рад в Україні: Кабмін ухвалив план змін
- Кабмін України затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад у паливно-енергетичному комплексі.
- Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства координуватиме виконання плану, а цього тижня має бути затверджена нова наглядова рада Енергоатому.
В Україні продовжують повне перезавантаження енергетичного сектору. Зокрема уряд під час свого засідання затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу.
Що відомо про рішення уряду?
Ключовою задачею є оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Політикиня розписала формування детально:
- НАЕК "Енергоатом": формування нового складу наглядової ради;
- НАК "Нафтогаз": конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ "Укргазвидобування", АТ "Укрнафта", ТОВ "Газорозподільчі мережі України");
- ПрАТ "Укргідроенерго": призначення представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу;
- ТОВ "Оператор ГТС України": оновлення представника держави у складі наглядової, завершення конкурсу на посаду голови виконавчого органу;
- НЕК "Укренерго": оновлення представника держави у складі наглядової ради;
- ПАТ "Центренерго", АТ "Енергетична компанія України", АТ "Українські розподільчі мережі", АТ "Регіональні електричні мережі", Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ – формування нового складу наглядових рад;
- ДП "Гарантований покупець": перетворення з державного підприємства в акціонерне товариство, формування нового складу наглядової ради;
- Оновлення статутів, положень про наглядову раду та положень про принципи формування наглядової ради господарських товариств енергетичної галузі відповідно до Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності.
Координує виконання цього плану Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Про стан виконання плану звітуватимемо регулярно,
– зазначила Свириденко.
Важливо! Першочергова задача цього тижня – затвердити нову наглядову раду Енергоатому.
Нагадаємо, що 15 листопада президент України Володимир Зеленський анонсував перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Згідно з його слів, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.
- "Енергоатом": за тиждень мають бути забезпечені умови для формування нової та фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому – повне перезавантаження правління.
- Укргідроенерго: термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії й доформування наглядової ради.
- Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії.
- У "Нафтогазі України": має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року.
Зверніть увагу! У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.
Що ще відомо про ситуацію?
- Ще 13 листопада Юлія Свириденко повідомила, що готується комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводиться аудит. Крім того, доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель.
- До того ж уряд ухвалив перші рішення: подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск "Енергоатому".