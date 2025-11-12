Про це пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Кого відсторонили від роботи в Енергоатомі?

Уряд проводить своєрідний перезапуск менеджменту НАЕК "Енергоатом" після опублікованих прослуховувань посадовців, причетних до масштабної корупційної схеми.

Кабмін вивчив матеріали від НАБУ та відсторонив від роботи одного з топпосадовців компанії Якоба Хартмута. Тимчасовий виконувач обовʼязки голови правління також повинен відсторонити головного консультанта президента Енергоатому Дмитра Басова, який нібито вже припинив співпрацю з компанією після повідомлення йому про підозру.

Правоохоронці наразі перевіряють ще кількох працівників Енергоатому, які могли брати участь в корупційній схемі. Їхня причетність перевіряється. Йдеться про:

директора з фінансів та бюджетування;

директора з правового забезпечення;

керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".

Якщо Бюро встановить імена інших осіб, які могли вчинити фінансові злочини, то їм також повинні заборонити роботу.

Президент Володимир Зеленський ініціював очищення та перезавантаження управління компанії після скандалу в енергетичній сфері.

