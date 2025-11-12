Про це пише 24 Канал із посиланням на "Центр вивчення окупації".

Хто фігурує у корупційній справі Міндіча і Галущенка?

Активісти розповіли, що у плівках Міндіча фігурує, зокрема, Олег Дорошенко, який є керівником відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі" НАЕК "Енергоатом".

У локальних колах Енергодара Дорошенко відомий як "свій хлопець" – типовий представник атомної "еліти",

– пояснили учасники "Центру вивчення окупації".

У 2019–2020 роках Дорошенко очолював підрозділ закупівель, підписуючи договори на мільйони гривень – наприклад, на кабельні гермопроходки для Рівненської АЕС, де ціни в доларовому еквіваленті зросли на 50% за три роки, що викликало підозри в маніпуляціях.

Дорошенко відомий як інженер з досвідом, який знає специфіку ЗАЕС від котелень до тендерів, але водночас фігурує у чутках про "сірі" схеми закупівель, особливо після окупації міста росіянами у березні 2022 року.

Кого підозрює НАБУ в корупційній схемі в енергетиці?

Антикорупційні органи провели масштабну спецоперацію "Мідас", під час якої викрили корупційну схему в енергетиці. За інформацією з джерел, підозри від антикорупційних органів отримали: