Про це пише 24 Канал із посиланням на "Центр вивчення окупації".
Дивіться також Операція "Мідас", друг президента та Че Гевара: хто є хто в масштабній схемі розкрадання мільйонів в енергетиці
Хто фігурує у корупційній справі Міндіча і Галущенка?
Активісти розповіли, що у плівках Міндіча фігурує, зокрема, Олег Дорошенко, який є керівником відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі" НАЕК "Енергоатом".
У локальних колах Енергодара Дорошенко відомий як "свій хлопець" – типовий представник атомної "еліти",
– пояснили учасники "Центру вивчення окупації".
У 2019–2020 роках Дорошенко очолював підрозділ закупівель, підписуючи договори на мільйони гривень – наприклад, на кабельні гермопроходки для Рівненської АЕС, де ціни в доларовому еквіваленті зросли на 50% за три роки, що викликало підозри в маніпуляціях.
Дорошенко відомий як інженер з досвідом, який знає специфіку ЗАЕС від котелень до тендерів, але водночас фігурує у чутках про "сірі" схеми закупівель, особливо після окупації міста росіянами у березні 2022 року.
Кого підозрює НАБУ в корупційній схемі в енергетиці?
Антикорупційні органи провели масштабну спецоперацію "Мідас", під час якої викрили корупційну схему в енергетиці. За інформацією з джерел, підозри від антикорупційних органів отримали:
бізнесмен, співзасновник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім'я "Карлсон");
ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет");
виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор");
четверо "працівників" так званого "бек-офісу з легалізації коштів", а саме Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.