Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Центр изучения оккупации".
Кто фигурирует в коррупционном деле Миндича и Галущенко?
Активисты рассказали, что в пленках Миндича фигурирует, в частности, Олег Дорошенко, который является руководителем обособленного подразделения "Централизованные закупки" НАЭК "Энергоатом".
В локальных кругах Энергодара Дорошенко известен как "свой парень" – типичный представитель атомной "элиты",
– объяснили участники "Центра изучения оккупации".
В 2019–2020 годах Дорошенко возглавлял подразделение закупок, подписывая договоры на миллионы гривен – например, на кабельные гермопроходки для Ровенской АЭС, где цены в долларовом эквиваленте выросли на 50% за три года, что вызвало подозрения в манипуляциях.
Дорошенко известен как инженер с опытом, который знает специфику ЗАЭС от котельных до тендеров, но одновременно фигурирует в слухах о "серых" схемах закупок, особенно после оккупации города россиянами в марте 2022 года.
Кого подозревает НАБУ в коррупционной схеме в энергетике?
Антикоррупционные органы провели масштабную спецоперацию "Мидас", во время которой разоблачили коррупционную схему в энергетике. По информации из источников, подозрения от антикоррупционных органов получили:
бизнесмен, соучредитель студии "Квартал-95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ кодовое имя "Карлсон");
экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет");
исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор");
четверо "работников" так называемого "бэк-офиса по легализации средств", а именно Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.