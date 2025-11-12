Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Що буде з Енергоатомом після скандалу?

За словами Зеленського, він детально поговорив із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Президент наголосив на трьох кроках.

Перше – повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно. І кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую, ми підтримуємо, і це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем, і добре, що Кабінет Міністрів України надаватиме повне сприяння слідству та всім процесуальним, судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління Енергоатомом,

– сказав він.

Другим кроком стане звільнення Германа Галущенка і Світлани Гринчук.

"Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне, найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів", – підкреслив гарант.

Він просить депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви, "і далі все має вирішуватись у юридичній площині".

Третім кроком має стати рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України.

Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, російські удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо Енергоатому. Зараз нам усім треба захистити Україну. Підставляти державу – значить, відповідати за це. Порушувати закон – значить, відповідати за це. Хочу подякувати всім, хто з Україною! Дякую всім, хто захищає нашу державу та українців,

– завершив президент.

Що говорять в Енергоатомі?