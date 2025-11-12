Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського.
Що буде з Енергоатомом після скандалу?
За словами Зеленського, він детально поговорив із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Президент наголосив на трьох кроках.
Перше – повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно. І кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую, ми підтримуємо, і це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем, і добре, що Кабінет Міністрів України надаватиме повне сприяння слідству та всім процесуальним, судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління Енергоатомом,
– сказав він.
Другим кроком стане звільнення Германа Галущенка і Світлани Гринчук.
"Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне, найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів", – підкреслив гарант.
Він просить депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви, "і далі все має вирішуватись у юридичній площині".
Третім кроком має стати рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України.
Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, російські удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо Енергоатому. Зараз нам усім треба захистити Україну. Підставляти державу – значить, відповідати за це. Порушувати закон – значить, відповідати за це. Хочу подякувати всім, хто з Україною! Дякую всім, хто захищає нашу державу та українців,
– завершив президент.
Що говорять в Енергоатомі?
11 листопада там виклали заяву, в якій сказано: випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ "НАЕК "Енергоатом", а також не вплинув на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій.
"Енергоатом був і залишається опорою енергетичної системи України, разом з нашими партнерами ми забезпечуємо надійну роботу об'єктів ядерної енергетики і безперебійне постачання електроенергії для потреб України", – ішлося там.
Утім, того ж дня наглядова рада виступила з дещо іншою заявою. В ній інформували, що максимально серйозно ставляться до нещодавніх звинувачень у корупції, пов'язаних із працівниками Енергоатома.
"Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії. Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", – мовиться в заяві.
12 листопада стало відомо, що у "плівках Міндіча" фігурує Олег Дорошенко. Це керівник відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі" НАЕК "Енергоатом", відповідального за ключові тендери на постачання обладнання та матеріалів для атомних станцій, включаючи ЗАЕС.