Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Что будет с Энергоатомом после скандала?

По словам Зеленского, он подробно поговорил с премьер-министром Юлией Свириденко. Президент отметил три шага.

Первое – должна быть максимальная чистота в энергетике, всех процессов абсолютно. И каждое расследование правоохранителей, антикоррупционеров я поддерживаю, мы поддерживаем, и это абсолютно четкая и одинаковая для всех позиция. Никаких схем, и хорошо, что Кабинет Министров Украины будет оказывать полное содействие следствию и всем процессуальным, судебным действиям. Будет очистка и перезагрузка управления Энергоатомом,

– сказал он.

Вторым шагом станет увольнение Германа Галущенко и Светланы Гринчук.

"Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров", – подчеркнул гарант.

Он просит депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления, "и дальше все должно решаться в юридической плоскости".

Третьим шагом должно стать решение СНБО о санкциях по представлению Кабинета Министров Украины.

Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключения электричества, российские удары, потери. Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то там есть схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле НАБУ по Энергоатому. Сейчас нам всем надо защитить Украину. Подставлять государство – значит, отвечать за это. Нарушать закон – значит, отвечать за это. Хочу поблагодарить всех, кто с Украиной! Спасибо всем, кто защищает наше государство и украинцев,

– завершил президент.

Что говорят в Энергоатоме?