Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
Что будет с Энергоатомом после скандала?
По словам Зеленского, он подробно поговорил с премьер-министром Юлией Свириденко. Президент отметил три шага.
Первое – должна быть максимальная чистота в энергетике, всех процессов абсолютно. И каждое расследование правоохранителей, антикоррупционеров я поддерживаю, мы поддерживаем, и это абсолютно четкая и одинаковая для всех позиция. Никаких схем, и хорошо, что Кабинет Министров Украины будет оказывать полное содействие следствию и всем процессуальным, судебным действиям. Будет очистка и перезагрузка управления Энергоатомом,
– сказал он.
Вторым шагом станет увольнение Германа Галущенко и Светланы Гринчук.
"Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров", – подчеркнул гарант.
Он просит депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления, "и дальше все должно решаться в юридической плоскости".
Третьим шагом должно стать решение СНБО о санкциях по представлению Кабинета Министров Украины.
Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключения электричества, российские удары, потери. Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то там есть схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле НАБУ по Энергоатому. Сейчас нам всем надо защитить Украину. Подставлять государство – значит, отвечать за это. Нарушать закон – значит, отвечать за это. Хочу поблагодарить всех, кто с Украиной! Спасибо всем, кто защищает наше государство и украинцев,
– завершил президент.
Что говорят в Энергоатоме?
11 ноября там выложили заявление, в котором сказано: случай, который произошел в компании, не нанес ущерба активам и финансовому состоянию АО "НАЭК "Энергоатом", а также не повлиял на выполнение производственных планов и безопасность эксплуатации атомных станций.
"Энергоатом был и остается опорой энергетической системы Украины, вместе с нашими партнерами мы обеспечиваем надежную работу объектов ядерной энергетики и бесперебойные поставки электроэнергии для нужд Украины", – говорилось там.
Впрочем, в тот же день наблюдательный совет выступил с несколько другим заявлением. В нем информировали, что максимально серьезно относятся к недавним обвинениям в коррупции, связанных с работниками Энергоатома.
"Совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия. Это будет включать инициирование независимой проверки соответствующих операций, а также комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании. Наблюдательный совет предан принципам полной прозрачности, подотчетности, высоких стандартов добропорядочности в рамках организации и сотрудничества с органами власти", – говорится в заявлении.
12 ноября стало известно, что в "пленках Миндича" фигурирует Олег Дорошенко. Это руководитель обособленного подразделения "Централизованные закупки" НАЭК "Энергоатом", ответственного за ключевые тендеры на поставку оборудования и материалов для атомных станций, включая ЗАЭС.