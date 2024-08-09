Субсидії для мешканців ОСББ тепер надаватимуться за спрощеними правилами

Уряд України затвердив зміни, що спрощують процес надання житлових субсидій. Відтепер керуючі компанії та ОСББ повинні разово передати Пенсійному фонду інформацію про адреси обслуговування та розмір внесків.

Нові правила надання субсидій

Для призначення субсидій за загальними правилами, дані про платежі та заборгованість надаватимуться на запит Пенсійного фонду при кожному зверненні.

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Ці дані надаються щоразу під час призначення субсидії за запитом Пенсійного фонду, незалежно від того, чи подана заява особою, чи ні.

У разі призначення житлових субсидій і пільг не може бути відмовлено, якщо інформація від управителів багатоквартирних будинків та ОСББ надана в паперовому вигляді.

Субсидії нададуть, навіть якщо мешканці будинку не зареєстровані в електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.