Стаж набутий в Росії не буде дійсним: чому українці не отримують пенсію

Уряд вводить реформи для врегулювання стажу набутого в країнах, що входили до складу СРСР, зокрема Росії. Зараз значна кількість українців не можуть отримувати пенсію.

Кому не платитимуть пенсію

Багато українців до початку повномасштабного вторгнення працювали в Росії, а згодом значна кількість громадян потрапили в окупацію. Про те, чи зможуть особи при таких обставинах отримати пенсію, розповіла в ефірі телемарафону замміністра Дарина Марчак, передає 24 Канал.

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Зараз проблеми з нарахуванням пенсії мають як жителі окупованих територій, так і громадяни, що працювали в Росії.

Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики Фактично громадяни, які переїхали з Криму на підконтрольну Україні територію, не мають можливості для призначення пенсій. Оскільки за чинним законодавством, щоб призначити їм пенсії, потрібно отримати підтвердження від пенсійного фонду Росї про те, що Росія не виплачує такому громадянину пенсію.

Марчак наголосила, що під час війни обмін даними такого характеру неможливий. Тобто нарахування пенсії відбуватися не може.

Росія денонсувала угоду про пенсійне забезпечення між Росією та Україною. Через це у нас немає врегулювань для громадян України, які частину життя працювали в Росії.

– підсумувала Марчак

Зараз уряд намагається вирішити цю проблему. У новому законопроєкті, який розглядають у ВРУ йдеться про:

регуляцію питання обчислення та зарахування стажу, який особа отримала у країнах, що були у складі СРСР;

вираховування пропорції між стажем набутими в Україні та за кордоном;

умови нарахування стажу військових, що працювали в Росії.

Також, у цьому документі йдеться про позбавлення пенсійних виплат осіб, що обвинувачені у колабораціонізмі.