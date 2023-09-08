Кому не будут платить пенсию

Многие украинцы до начала полномасштабного вторжения работали в России, а затем значительное количество граждан попали в оккупацию. О том, смогут ли лица при таких обстоятельствах получить пенсию, рассказала эфире телемарафона замминистра Дарья Марчак, передает 24 Канал.

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Сейчас проблемы с начислением пенсии испытывают как жители оккупированных территорий, так и граждане, работавшие в России.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Фактически у граждан, переехавших из Крыма на подконтрольную Украине территорию, нет возможности для назначения пенсий. Поскольку по действующему законодательству, чтобы назначить им пенсии, нужно получить подтверждение пенсионного фонда России о том, что Россия не выплачивает такому гражданину пенсию.

Марчак подчеркнула, что во время войны обмен данными такого характера невозможен. То есть начисление пенсии происходить не может.

Россия денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении между Россией и Украиной. Поэтому у нас нет урегулирований для граждан Украины, которые часть жизни работали в России.

– подытожила Марчак

Сейчас правительство пытается решить эту проблему. В новом законопроекте, который рассматривают в ВРУ, речь идет о:

регуляцию вопроса исчисления и зачисления стажа, который лицо получило в странах, находившихся в составе СССР;

вычет пропорции между стажем приобретенными в Украине и за рубежом;

условия начисления стажа военных, работавших в России

Также, в этом документе говорится о лишении пенсионных выплат лиц, обвиняемых в коллаборационизме.