Як українцям отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Уряд оновив процедуру оформлення статусу особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Тепер на цей статус можуть претендувати також ті, хто став жертвою російських обстрілів вибухонебезпечними предметами на територіях, підконтрольних Україні.

Отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Кабінет Міністрів, за ініціативою Міністерства ветеранів, вніс зміни до закону. Ці зміни полегшують встановлення зв'язку між інвалідністю та травмами, які цивільні особи отримали від вибухонебезпечних предметів, повідомив Урядовий портал.

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Відтепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати не лише цивільні мешканці регіонів, де тривають або тривали бойові дії, а й ті, хто постраждав від російських обстрілів вибухонебезпечними предметами на інших територіях.

Зауважте! Ці факти мають підтвердити місцеві територіальні органи ДСНС.

Віднедавна статус можна отримати протягом 30 днів двома способами:

У паперовій формі: через ЦНАП, незалежно від зареєстрованого місця проживання. В електронній формі: через е-кабінет порталу "Дія" або єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Зауважте! Для отримання статусу потрібно лише подати заяву з необхідними даними. Відповідальність за збір усіх інших документів лежить на компетентних органах, які можуть запитувати необхідні документи у відповідних установ.