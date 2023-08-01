Показники газу по новому: "Нафтогаз" змінив правила подачі даних з лічильників

Для трьох областей України змінилися правила подачі показників лічильників газу. Деякі способи тепер вважатимуться не дійсними.

Змінилися правила подачі показників лічильників газу

Починаючи з 28 липня для жителів Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей, які користуються послугами постачальника "Нафтогаз", змінилися умови подачі показників лічильників газу. Тепер це можна зробити лише через сервіси my.gas.ua:

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особистого кабінету my.gas.ua;

через чати GASUA у Viber, Telegram.Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

SMS-повідомлення на номер 4647.

Шановні клієнти АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Вінницягаз" та АТ "Сумигаз". Тепер передати показання лічильника та скористатися іншими сервісами обліку газу ви можете через ресурси ДК "Нафтогаз України",

– повідомили у компанії.

Будь-які інші способи подачі показників є некоректними. Проте, якщо у вас виникли питання, ви можете звернутися до служби підтримки:

066-300-2-888 (Vodafone),

098-300-2-888 (Kyivstar),

093-300-2-888 (Lifecell).

Як не отримати штраф за газовий лічильник

Адвокат Роман Симутін розповів історію одного українця, якому у 2007 році замінили лічильник газу 1997 року випуску, який вийшов з ладу, на уже вживаний з аналогійного року.

Роман Симутін Адвокат Але у 2018 році представники облгазу без будь-яких пояснень прийшли, зняли лічильник та склали акт про порушення, зазначивши, що пломба на лічильнику 1997 року виготовлення не відповідає пломбі заводу виробника, бо датована 2007 роком. Не повідомивши власника вони провели експертизу, в ході якої встановили факт втручання, а також невідповідність пломби даті лічильника.

Комісія призначила чоловіку штраф 60 тисяч гривень, хоча адвокат наголосив, що зазвичай такий штраф становить – 300 тисяч гривень.

Проте у суді клієнт зміг відстояти себе завдяки тому, що зберіг акт про заміну лічильника, складений і підписаний фахівцем облгазу. Симутін наголосив, що такі документи треба зберігати якомога довше.