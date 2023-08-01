Изменились правила подачи показателей счетчиков газа

Начиная с 28 июля для жителей Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей, которые пользуются услугами поставщика "Нефтегаз", изменились условия подачи показателей счетчиков газа Теперь это можно сделать только через сервисы my.gas.ua:

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личного кабинета my.gas.ua;

через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

SMS-сообщение на номер 4647.

Уважаемые клиенты АО "Днепропетровскгаз", АО "Винницагаз" и АО "Сумыгаз". Теперь передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ДК "Нефтегаз Украины",

– сообщили в компании.

Любые другие способы подачи показателей некорректны. Однако, если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки:

066-300-2-888 (Vodafone),

098-300-2-888 (Kyivstar),

093-300-2-888 (Lifecell).

Как не получить штраф за газовый счетчик

Адвокат Роман Симутин рассказал историю одного украинца, которому в 2007 году заменили счетчик газа 1997 года выпуска, вышедшего из строя, уже подержанный с аналогичного года.

Роман Симутин Адвокат Но в 2018 году представители облгаза без каких-либо объяснений пришли, сняли счетчик и составили акт о нарушении, отметив, что пломба на счетчике 1997 года изготовление не соответствует пломбе завода производителя, потому что датирована 2007 годом. Не сообщив владельцу, они провели экспертизу, в ходе которой установили факт вмешательства, а также несоответствие пломбы дате счетчика.

Комиссия назначила мужчине штраф 60 тысяч гривен, хотя адвокат подчеркнул, что обычно такой штраф составляет – 300 тысяч гривен.

Однако в суде клиент смог отстоять себя благодаря тому, что сохранил акт о замене счетчика, составленный и подписанный специалистом облгаза. Симутин подчеркнул, что такие документы нужно хранить как можно дольше.