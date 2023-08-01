Что делать, чтобы не получить штраф
Адвокат Роман Симутин поделился историей одного украинца, едва не получившего штраф из-за опрометчивости служб, заменивших его счетчик газа. Оказалось, что его счетчик 1997 года выпуска вышел из строя, поэтому в 2007 году его заменили другим уже подержанным, тоже 1997 году.
Смотрите также Равновесие не будут терять: какими будут тарифы на газ в августе
Но в 2018 году представители облгаза без каких-либо объяснений пришли, сняли счетчик и составили акт о нарушении, отметив, что пломба на счетчике 1997 года изготовление не соответствует пломбе завода производителя, потому что датирована 2007 годом. Не сообщив владельцу, они провели экспертизу, в ходе которой установили факт вмешательства, а также несоответствие пломбы дате счетчика.
Комиссия пересмотрела Акт о нарушениях и экспертизе и установила штраф в 60 тысяч гривен, хотя Симутин отметил, что обычно в таких ситуациях взыскание составляет – 300 тысяч гривен.
Однако в суде клиент смог отстоять себя благодаря тому, что сохранил акт о замене счетчика, составленный и подписанный специалистом облгаза. Так что газовики отказались от своих претензий. Адвокат подчеркнул, что такие документы нужно хранить как можно дольше.
Для клиентов "Нефтегаза" изменились правила подачи показателей счетчика
Уже с 28 июля клиентам "Нафтогаза" можно будет подать показатели газового счетчика всего три способа. Все остальные считаются недействительными. Однако изменения касаются только Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей.
Предстоит воспользоваться сервисами my.gas.ua:
- личного кабинета my.gas.ua;
- через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- SMS-сообщение на номер 4647.
Уважаемые клиенты АО "Днепропетровскгаз", АО "Винницагаз" и АО "Сумыгаз". Теперь передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ДК "Нефтегаз Украины",
– говорится в сообщении компании.
В случае, если у вас возникли вопросы, обращайтесь по этим номерам телефона:
- 066-300-2-888 (Vodafone),
- 098-300-2-888 (Kyivstar),
- 093-300-2-888 (Lifecell).