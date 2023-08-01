Что делать, чтобы не получить штраф

Адвокат Роман Симутин поделился историей одного украинца, едва не получившего штраф из-за опрометчивости служб, заменивших его счетчик газа. Оказалось, что его счетчик 1997 года выпуска вышел из строя, поэтому в 2007 году его заменили другим уже подержанным, тоже 1997 году.

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Роман Симутин Адвокат Но в 2018 году представители облгаза без каких-либо объяснений пришли, сняли счетчик и составили акт о нарушении, отметив, что пломба на счетчике 1997 года изготовление не соответствует пломбе завода производителя, потому что датирована 2007 годом. Не сообщив владельцу, они провели экспертизу, в ходе которой установили факт вмешательства, а также несоответствие пломбы дате счетчика.

Комиссия пересмотрела Акт о нарушениях и экспертизе и установила штраф в 60 тысяч гривен, хотя Симутин отметил, что обычно в таких ситуациях взыскание составляет – 300 тысяч гривен.

Однако в суде клиент смог отстоять себя благодаря тому, что сохранил акт о замене счетчика, составленный и подписанный специалистом облгаза. Так что газовики отказались от своих претензий. Адвокат подчеркнул, что такие документы нужно хранить как можно дольше.

Для клиентов "Нефтегаза" изменились правила подачи показателей счетчика

Уже с 28 июля клиентам "Нафтогаза" можно будет подать показатели газового счетчика всего три способа. Все остальные считаются недействительными. Однако изменения касаются только Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей.

Предстоит воспользоваться сервисами my.gas.ua:

личного кабинета my.gas.ua;

через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

SMS-сообщение на номер 4647.

Уважаемые клиенты АО "Днепропетровскгаз", АО "Винницагаз" и АО "Сумыгаз". Теперь передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ДК "Нефтегаз Украины",

– говорится в сообщении компании.

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