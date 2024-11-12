Субсидії та пільги для родин з альтернативними джерелами енергії

Уряд започатковує програми підтримки для встановлення альтернативних джерел енергії. Для таких людей теж будуть надані субсидії та пільги.

Нові умови субсидії та пільг для населення

На виконання доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, для підтримки українців з невеликими доходами, було розроблено ряд змін до законодавства, які отримали схвалення уряду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Зокрема, якщо особа чи родина придбала генеруючу установку для виробництва електроенергії, яка допомагатиме підтримувати нормальні умови життя під час війни, то її вартість до 150 тисяч гривень або разовий платіж до 150 тисяч грн за кредитом на таку покупку – не буде враховуватись при призначенні субсидії.

Дарія Марчак Перша заступниця Міністра соціальної політики Для нас дуже важливо було реалізувати ці зміни напередодні зими, щоб забезпечити додатковою підтримкою тих українців, які найбільше її потребують. Завдяки ухваленому рішенню Уряду, отримувачі субсидій і пільг зможуть зберегти їх розмір, незважаючи на відключення, а ті хто хоче скористатися альтернативними джерелами енергії, можуть купувати їх, і далі отримувати субсидію або пільгу.

Серед інших нововведень також є: