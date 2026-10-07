У ЄС дали зелене світло новим санкціям проти Росії, – ЗМІ

У середу, 7 жовтня, посли країн Європейського Союзу погодили нові санкції проти Росії. "Зелене світло" надали новим санкціям проти 743 осіб та 826 компаній у військово-промисловому комплексі.

Що відомо про запровадження санкцій

Також до списку потрапили 77 людей "обраних" до Державної думи від тимчасово окупованих територій, про що повідомив журналіст "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк.

Він повідомив, що ЄС також продовжив санкції у зв’язку з використанням хімічної зброї. У список входять 31 особа та 6 компаній.

Зокрема, 6 жовтня у Reuters писали: очікується, що посли ЄС схвалять близько 1 650 нових санкційних списків у межах санкційного режиму блоку проти Росії. А більшість із них стосуватиметься російського військово-промислового комплексу.

Пакет, запропонований дипломатичною службою ЄС (EEAS), стане найбільшим за кількістю нових санкційних позицій від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році,

– йдеться у матеріалі.

Після схвалення послами списки передадуть міністрам закордонних справ країн ЄС у понеділок – для остаточного затвердження.

Нагадаємо, що останній 21-й пакет санкцій ЄС було ухвалено в липні.

Однак ЄС може прибрати ще двох олігархів та бізнесменів із санкційного списку: Михайла Гуцерієва та Віктора Шевцова.