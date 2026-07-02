Нові санкції ЄС зачеплять одразу 6 осіб, причетних до виробництва "Шахедів", – медіа

Зважаючи на чергові удари країн-агресорки, зокрема масований обстріл Києва 2 липня, голова європейської дипломатії Кая Каллас анонсувала нові можливі санкції проти Росії.

Про це стало відомо від джерела у Європейській службі зовнішніх дій, інформує ntv.

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Якими можуть бути санкції проти Росії?

Згідно з отриманою інформацією, нові санкції торкнуться загалом п'яти юридичних осіб, а також однієї фізичної особи.

Зазначається, що вони причетні до розробки та виробництва деталей, що підвищують бойові можливості ворожих ударних дронів типу "Шахед" та "Герань".

Представниця ЄС у своєму дописі в X наголосила, що одних лише заяв із засудженням російських ударів по Києву з боку європейських партнерів уже недостатньо.

Вона вважає, що Євросоюз має не лише стабільно підтримувати Україну озброєнням, а й посилювати тиск на Росію, щоб зупинити масовані атаки на українські міста. Каллас також зазначила, що ЄС уже зробив один із кроків цього тижня – Єврокомісія почала виплати 6 мільярдів євро з першого оборонного пакета в межах кредитної програми на 90 мільярдів євро. За її словами, ці кошти мають посилити оборонні можливості України.

Зауважимо! Сталося це на тлі масованої атаки російських військ на Київ. Українська столиця вночі 2 липня зазнала удару дронами, балістичними й крилатими ракетами. У низці районів міста фіксували руйнування й пожежі. Станом на вечір відомо щонайменше про 25 жертв обстрілу та понад 100 поранених.

При цьому, Росія всіляко намагається обійти запроваджені обмеження. Зокрема, з 1 січня 2027 року почнуть діяти нові санкції, які передбачають заборону доступу російських суден до портів ЄС.

Країна-агресорка вже зараз намагається підготуватися, щоб мінімізувати втрати експорту та зберегти валютні надходження. За даними повідомлень, Москва активно формує резервний так званий "тіньовий флот", який планують використовувати для перевезення зрідженого природного газу в обхід майбутніх санкцій.