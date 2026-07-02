Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.

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Що сказав Зеленський про реакцію Трампа?

За словами Зеленського, посилення української протиповітряної оборони має стати одним із ключових результатів майбутнього саміту НАТО та інших міжнародних переговорів. Він наголосив, що Європа повинна мати достатні можливості для захисту від усіх типів загроз, зокрема від російських балістичних ракет.

Президент зазначив, що Україна вже тривалий час веде переговори з американською адміністрацією щодо отримання ліцензій на Patriot. Він також подякував країнам-партнерам, які підтримують Україну через програму PURL, що дозволяє закуповувати ракети для систем ППО. Водночас Зеленський підкреслив, що для надійного захисту країни необхідно налагодити власне виробництво таких систем в Україні або спільно з європейськими партнерами.

Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів,

– наголосив глава держави.

Раніше Зеленський повідомляв, що обговорював із Дональдом Трампом питання отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем і ракет під час зустрічі на полях саміту G7. Крім того, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив, що Україна щоденно веде переговори щодо отримання таких ліцензій, а це питання стане одним із пріоритетних на майбутньому саміті НАТО.

Нагадаємо, після однієї з наймасованіших російських атак Україна звернулася до майже 40 країн-партнерів із проханням терміново передати ракети для систем Patriot. У Міноборони наголосили, що запасів боєприпасів недостатньо, а швидкі рішення союзників є критично важливими для захисту українського неба, міст і цивільного населення. Також партнерів закликали підтримати механізми PURL і JUMPSTART, які мають прискорити постачання ракет.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишить без відповіді масований російський удар по Києву. За його словами, держава не прагне ескалації війни, однак Росія обов'язково отримає справедливу відповідь за атаки на українські міста та мирне населення.