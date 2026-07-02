Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении.

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Что сказал Зеленский о реакции Трампа?

По словам Зеленского, укрепление украинной противовоздушной обороны должно стать одним из ключевых результатов предстоящего саммита НАТО и других международных переговоров. Он подчеркнул, что Европа должна иметь достаточные возможности для защиты от всех видов угроз, в частности от российских баллистических ракет.

Президент отметил, что Украина уже длительное время ведет переговоры с американской администрацией о получении лицензий на Patriot. Он также поблагодарил страны-партнеров, которые поддерживают Украину в рамках программы PURL, позволяющей закупать ракеты для систем ПВО. В то же время Зеленский подчеркнул, что для надежной защиты страны необходимо наладить собственное производство таких систем в Украине или совместно с европейскими партнерами.

Мы очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа для защиты жизней,

– подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский сообщал, что обсуждал с Дональдом Трампом вопрос получения лицензий на производство антибаллистических систем и ракет во время встречи в кулуарах саммита G7. Кроме того, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица заявил, что Украина ежедневно ведет переговоры о получении таких лицензий, а этот вопрос станет одним из приоритетных на предстоящем саммите НАТО.

Напомним, после одной из самых массированных российских атак Украина обратилась к почти 40 странам-партнерам с просьбой срочно передать ракеты для систем Patriot. В Минобороны подчеркнули, что запасов боеприпасов недостаточно, а быстрые решения союзников имеют критически важное значение для защиты украинского неба, городов и гражданского населения. Также партнеров призвали поддержать механизмы PURL и JUMPSTART, которые должны ускорить поставки ракет.

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не оставит без ответа массированный российский удар по Киеву. По его словам, государство не стремится к эскалации войны, однако Россия обязательно получит справедливый ответ за атаки на украинские города и мирное население.