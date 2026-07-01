Вперше тлі загрози масованої атаки у Києві та області до 7-ої ранку 2 липня будуть зачинені АЗК мережі WOG.

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Які наслідки масованого обстрілу Києва у ніч проти 2 липня?

Першу тривогу для Києва оголосили близько 20:00. З того часу від Повітряних сил почали надходити все нові і нові повідомлення про рух дронів на столицю з різних напрямків.