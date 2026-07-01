Вперше тлі загрози масованої атаки у Києві та області до 7-ої ранку 2 липня будуть зачинені АЗК мережі WOG.

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Які наслідки масованого обстрілу Києва у ніч проти 2 липня?

Першу тривогу для Києва оголосили близько 20:00. З того часу від Повітряних сил почали надходити все нові і нові повідомлення про рух дронів на столицю з різних напрямків.

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23:51, 1 липня

У КМВА уточнили, що у Шевченківському районі внаслідок атаки сталось займання у готелі.

23:39, 1 липня

У Шевченківському районі палає дах триповерхової нежитлової будівлі. Екстрені служби на місці.

23:34, 1 липня

У КМДА оприлюдинили перші наслідки атаки:

  • У Деснянському районі уламки БпЛА впали біля приватного будинку. Без пожежі.
  • У Шевченківському районі – попередньо, на територію нежитлової будівлі.
23:18, 1 липня

У КМВА повідомили, що дрони рухаються на Київ з кількох напрямків. Є загроза атаки в кілька етапів.

21:43, 1 липня

Кияни, зараз на підступах до столиці працюють підрозділи ППО по ворожих цілях. Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко.