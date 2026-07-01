Про це Володимир Зеленський повідомив на спільній з прем'єр-міністром Ірландії пресконференції.
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Коли буде масована атака на Україну?
Сьогодні є інформація, дуже неприємна, про підготовку чергового російського масованого удару. Є дані розвідки,
– сказав президент під час спілкування з медіа.
Він додав, що після цього брифінгу разом зі своєю командою буде швидко повертатися в Україну.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Глава держави попросив українців бути сьогодні особливо обережними і зважати на сигнали повітряної тривоги.
Знаємо, що Путін вже певний час готував цей масований удар по Україні. Він не перший. Цієї ночі саме така загроза,
– уточнив Зеленський.
До слова, моніторингові канали також пишуть про високу ймовірність масованого обстрілу цієї ночі.
З останнього масованого удару минуло 15 днів. Ворог за цей час встиг підготуватись до наступної масованої ракетно-дронової атаки.
Задля неї минулої ночі було передислоковано 4 борти Ту-95мс з аеродрому "Укранїка" на аеродром "Енгельс" та "Оленья". Також нещодавно відмічено передислокацію пускових установок "Іскандер" з Далекого Сходу у Брянську область.