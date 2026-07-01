Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці мережі у фейсбук.

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Чому WOG зачиняє свої АЗК?

Так, з 23:00 1 липня по 07:00 2 липня у Києві та області АЗК мережі WOG будуть зачинені.

Окрім того, з 1 липня на АЗК WOG у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також на частині АЗК Полтавської області діятимуть такі правила:

АЗК не працюватимуть у період з 21:00 до 07:00;

у нічний час усе зовнішнє освітлення на АЗК буде вимкнене;

під час повітряної тривоги відпуск пального буде призупинений, зокрема й через сервіс дистанційної заправки WOG PAY Пальне.

У компанії пояснили, що ухвалили таке рішення "у зв'язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів".

Там попросили українців врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та переміщень.

Нагадаємо, що уночі 2 липня є висока загроза російського масованого удару. Про неї попередив Володимир Зеленський. Також моніторингові канали пишуть про підготовку окупантів до обстрілу.

Що відомо про російські удари по українських АЗС?

Останнім часом Росія почала цілеспрямовано атакувати українські АЗС. Вона скеровує на заправки "Шахеди" та інші БпЛА крилатого та роторного типу.

Так, уночі 1 липня загарбники вдарили по 5 АЗС на Дніпропетровщині. На одній з них загинула 43-річна Оксана Мельниченко. Вона працювала операторкою в мережі АЗК WOG.

Радник міністра оборони "Флеш" пояснив, що АЗС не впливають на військові поставки палива. Тому мета окупантів – залякати цивільних. Водночас він заспокоїв: українці не залишаться без палива. Логістику АЗС перебудують.

Зауважимо, що ворог намагається знищити заправки в Україні на тлі паливної кризи у самій Росії, спричиненої українськими ударами.