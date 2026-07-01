Соответствующее сообщение появилось на официальной странице сети в фейсбуке.
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Почему WOG закрывает свои АЗС?
Так, с 23:00 1 июля до 07:00 2 июля в Киеве и области АЗК сети WOG будут закрыты.
Кроме того, с 1 июля на АЗК WOG в Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях, а также на части АЗК Полтавской области будут действовать следующие правила:Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- АЗС не будут работать в период с 21:00 до 07:00;
- в ночное время все наружное освещение на АЗС будет выключено;
- во время воздушной тревоги отпуск топлива будет приостановлен, в том числе и через сервис дистанционной заправки WOG PAY Пальне.
В компании пояснили, что приняли такое решение "в связи с возможным массированным обстрелом и с целью обеспечения безопасности персонала и клиентов".
Там попросили украинцев учесть эту информацию при планировании поездок и передвижений.
Напомним, что в ночь на 2 июля существует высокая угроза массированного удара со стороны России. Об этом предупредил Владимир Зеленский. Также мониторинговые каналы сообщают о подготовке оккупантов к обстрелу.
Что известно о российских ударах по украинским АЗС?
В последнее время Россия начала целенаправленно атаковать украинские АЗС. Она направляет на заправки "Шахеды" и другие БПЛА крылатого и роторного типа.
Так, ночью 1 июля захватчики нанесли удары по 5 АЗС в Днепропетровской области. На одной из них погибла 43-летняя Оксана Мельниченко. Она работала оператором в сети АЗК WOG.
Советник министра обороны "Флеш" пояснил, что АЗС не влияют на военные поставки топлива. Поэтому цель оккупантов – запугать гражданское население. В то же время он заверил: украинцы не останутся без топлива. Логистику АЗС перестроят.
Отметим, что враг пытается уничтожить заправки в Украине на фоне топливного кризиса в самой России, вызванного украинскими ударами.