24 Канал зібрав усю відому на цей момент інформацію.
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Що відомо про атаку на Київ?
Передусім зауважимо, що моніторингові спільноти писали про загрозу реактивних ударних дронів у регіоні. Повітряну тривогу для столиці оголосили близько 19:57.
Вибухи жителі Києва почули приблизно о 20:36. Писали також про БпЛА на Оболонь, курсом на Поділ. Пізніше очільник КМВА Тимур Ткаченко зазначав, що на підступах до столиці по ворожих цілях працюють підрозділи ППО.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Є ймовірність подальшого руху ударних БпЛА в напрямку столиці. Також є ймовірність комбінованої атаки в ці дні,
– написав він.
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Зауважимо, що перед цим надвечір вибухи чули також і у Київській області. Загалом же, протягом дня ворог бив по Харкову й Одесі – в обох містах фіксували руйнування, відомо також про загиблих і постраждалих.
До слова, президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія може готувати новий масований ракетно-дроновий удар по Україні вже найближчої ночі. За його словами, українська розвідка має дані про підготовку атаки, і ризик її реалізації є дуже високим.
Зеленський закликав громадян бути особливо уважними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Глава держави перебував у Ірландії, однак заявив, що терміново повертається до України разом із командою.