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Что известно об атаке на Киев?

Прежде всего, заметим, что мониторинговые сообщества писали об угрозе реактивных ударных дронов в регионе. Воздушная тревога для столицы объявлена ​​около 19:57. Взрывы жители Киева услышали около 20:36.

Писали также о БПЛА на Оболони, курсом на Подол. Позже глава КМВА Тимур Ткаченко отмечал, что на подступах к столице по враждебным целям работают подразделения ПВО.

Есть возможность дальнейшего движения ударных БПЛА в направлении столицы. Также есть вероятность комбинированной атаки в эти дни,

– написал он.

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Заметим, что перед этим к вечеру взрывы слышали также и в Киевской области. В целом же в течение дня враг избивал по Харькову и Одессе – в обоих городах фиксировали разрушения, известно также о погибших и пострадавших.

К слову, президент Владимир Зеленский также заявил, что Россия может готовить новый массированный ракетно-дроновый удар по Украине уже в ближайшую ночь. По его словам, украинская разведка имеет данные о подготовке атаки, и риск ее реализации очень высок.

Зеленский призвал граждан быть особенно внимательными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. Глава государства находился в Ирландии, однако заявил, что срочно возвращается в Украину вместе с командой.