Впервые в связи с угрозой массированного нападения в Киеве и области до 7 утра 2 июля будут закрыты АЗС сети WOG.
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Каковы последствия массированного обстрела Киева в ночь на 2 июля?
Первую тревогу для Киева объявили около 20:00. С того момента от Воздушных сил начали поступать все новые и новые сообщения о движении дронов на столицу с разных направлений.
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В КГВА уточнили, что в Шевченковском районе в результате атаки произошло возгорание в отеле. В Шевченковском районе горит крыша трехэтажного нежилого здания. На месте работают экстренные службы. В КГГА обнародовали первые итоги атаки: В КГВА сообщили, что дроны движутся на Киев с нескольких направлений. Существует угроза атаки в несколько этапов. Киевляне, в настоящее время на подступах к столице подразделения ПВО ведут огонь по вражеским целям. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
В КГВА уточнили, что в Шевченковском районе в результате атаки произошло возгорание в отеле.
В Шевченковском районе горит крыша трехэтажного нежилого здания. На месте работают экстренные службы.
В КГГА обнародовали первые итоги атаки:
В КГВА сообщили, что дроны движутся на Киев с нескольких направлений. Существует угроза атаки в несколько этапов.
Киевляне, в настоящее время на подступах к столице подразделения ПВО ведут огонь по вражеским целям. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.