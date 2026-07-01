Впервые в связи с угрозой массированного нападения в Киеве и области до 7 утра 2 июля будут закрыты АЗС сети WOG.

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Каковы последствия массированного обстрела Киева в ночь на 2 июля?

Первую тревогу для Киева объявили около 20:00. С того момента от Воздушных сил начали поступать все новые и новые сообщения о движении дронов на столицу с разных направлений.