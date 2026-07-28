ЄС може запровадити санкції проти понад 1 тисячі компаній, – ЗМІ

Європейський Союз планує запровадити санкції проти понад 1 600 компаній, які сприяють веденню Росією війни проти України. Це найбільша кількість компаній, які можуть бути внесені до санкційного списку в межах одного пакета.

Які нові санкції може запровадити ЄС проти Росії

Сукупний річний оборот цих компаній перевищує 20 мільярдів доларів, а загальна кількість їхніх працівників становить понад 265 тисяч осіб, про що пише Bloomberg.

Якщо пакет буде схвалений, то кількість юридичних осіб, які перебувають під санкціями ЄС через російську агресію проти України, зросте приблизно на 50%.

Ця ініціатива є черговою спробою Євросоюзу посилити тиск на президента Путіна та змусити його сісти за стіл переговорів. Але останнім часом ЄС дедалі важче погоджує нові санкції проти Москви.

Новий пакет, який готує Європейська служба зовнішніх дій (EEAS), спрямований не проти окремих товарів чи цілих галузей, а проти конкретних компаній. За словами джерел, його розробляли протягом кількох місяців, намагаючись охопити всі елементи російського військово-промислового комплексу, які досі не перебувають під санкціями.

Запропоновані заходи суттєво збільшать кількість компаній, що потраплять під санкції ЄС, але їхній економічний ефект, ймовірно, буде меншим, ніж у попередніх пакетів, які були спрямовані проти російської нафтової галузі та банківської системи.

Чиновники вже повідомили послам країн ЄС, що нову пропозицію планують поширити найближчими тижнями, щоб столиці мали достатньо часу для її вивчення. Після цього санкції планують затвердити під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні.

Окремо Євросоюз також готує додаткові обмежувальні заходи у зв'язку з примусовою депортацією українських дітей, про що повідомили джерела. Їх також можуть ухвалити восени.

Нагадаємо, що ЄС дійсно має проблеми з запровадженням пакетів санкцій проти Росії. Наприклад, щодо 21-го пакета тиснула Греція, поки для країни не зробили важливий виняток.

Що ще відомо про санкції проти Росії

Сенатори у Сполучених Штатах досягли компромісу щодо нового законопроєкту, який об'єднує санкції проти Росії та Ірану. Сенат може схвалити законопроєкт ще цього тижня.