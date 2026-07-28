Про що домовилися сенатори

Двопартійна група сенаторів у вівторок оголосила, що домовилася щодо довгоочікуваного законопроєкту про "пекельні санкції", який активно просував покійний Ліндсі Грем, пише Bloomberg.

Процедурне голосування за документ заплановане на вечір.

Наразі є високі шанси, що Сенат може схвалити законопроєкт ще цього тижня. Однак Палата представників уже пішла на серпневі канікули, тому документ зможе набути чинності не раніше вересня.

Що передбачає законопроєкт

За даними видання, законопроєкт про "пекельні санкції" дозволяє президентові США:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

запровадити універсальне мито у розмірі 500% на російські товари, які імпортуються до США;

на російські товари, які імпортуються до США; встановити додаткове 100% мито для п'ятірки найбільших імпортерів енергоресурсів і країн, які закуповують російську сиру нафту чи природний газ або сприяють ухиленню від санкцій.

В останній момент цього тижня до документа внесли зміни, які обмежують повноваження для застосування нових мит п'ятьма роками.

Разом з тим документ продовжує дію Закону про санкції проти Ірану від 1996 року до 2031 року. Він передбачає вторинні обмеження для іноземних компаній, які ведуть бізнес з Тегераном.

Що змінилося в законопроєкті

Початковий варіант документа, на якому наполягав покійний республіканець Ліндсі Грем, був значно жорсткішим.

Сенатори погодилися переглянути його після консультацій з адміністрацією Трампа. Однією з головних змін стало зменшення максимального розміру мит для покупців російської нафти та газу з 500 до 100%.

Також в оновленій редакції президент отримав ширші повноваження. Він зможе самостійно вирішувати, коли вводити обмеження, а в деяких випадках відкладати їх застосування.

До законопроєкту під час переговорів включили положення щодо Ірану. Але не запроваджували абсолютно нові санкції, а продовжили чинні, термін дії яких добігав кінця.

Це дозволило об'єднати два питання в одному документі та спростити його проходження через Конгрес.

Водночас нагадаємо, що частина сенаторів-демократів виступає проти законопроєкта про санкції. Вони занепокоєні, що Дональд Трамп може використати його для запровадження масштабних нових мит проти головних торгівельних партнерів США.