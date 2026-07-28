О чем договорились сенаторы

Двухпартийная группа сенаторов во вторник объявила, что договорилась о долгожданном законопроекте об "адских санкциях", который активно продвигал покойный Линдси Грэм, пишет Bloomberg .

Процедурное голосование за документ намечено на вечер.

Есть высокие шансы, что Сенат может одобрить законопроект еще на этой неделе. Однако Палата представителей уже ушла на августовские каникулы, поэтому документ сможет вступить в силу не раньше сентября.

Что предполагает законопроект

По данным издания, законопроект позволяет президенту США:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

ввести универсальную пошлину в размере 500% на российские товары, импортируемые в США;

на российские товары, импортируемые в США; установить дополнительную 100% пошлину для пятерки крупнейших импортеров энергоресурсов и стран, закупающих российскую сырую нефть или природный газ или способствующих уклонению от санкций.

В последний момент этой недели в документ внесли изменения, ограничивающие полномочия по применению новых пошлин пятью годами.

Вместе с тем документ продолжает действие Закона о санкциях против Ирана с 1996 года по 2031 год. Он предусматривает вторичные ограничения для иностранных компаний, ведущих бизнес с Тегераном.

Что изменилось в законопроекте

Первоначальный вариант документа, на котором настаивал покойный республиканец Линдси Грэм, был более жестким.

Сенаторы согласились посмотреть его после консультаций с администрацией Трампа. Одним из главных изменений явилось уменьшение максимального размера пошлин для покупателей российской нефти и газа с 500 до 100%.

Также в обновленной редакции президент получил более широкие полномочия. Он сможет самостоятельно решать, когда вводить ограничения, а в некоторых случаях откладывать их применение.

В законопроект во время переговоров включили положения по Ирану. Но не вводили совершенно новые санкции, а продлили действующие, срок действия которых подходил к концу.

Это позволило объединить два вопроса в одном документе и упростить его прохождение через Конгресс.

В то же время, напомним, что часть сенаторов-демократов выступает против законопроекта о санкциях . Они обеспокоены тем, что Дональд Трамп может использовать его для введения масштабных новых пошлин против главных торговых партнеров США.