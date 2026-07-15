100% мита і санкції

Законопроєкт фактично пропонує перетворити мита США на інструмент тиску на країни, які продовжують купувати енергоносії. Росії. Однак після консультацій з адміністрацією документ оновили, пише The Wall Street Journal.

Нова версія передбачає запровадження тарифів до 100% на імпорт із третіх країн, які входять до числа п'яти найбільших покупців російської нафти та газу.

За словами помічників сенаторів, які просувають законопроєкт, наразі до п'ятірки найбільших покупців російської сирої нафти входять:

Китай;

Індія;

Словаччина;

Угорщина;

та Азербайджан.

Однак законопроєкт не обмежується вторинними митами. Він також передбачає нові санкції.

Під обмеження можуть потрапити:

танкери "тіньового флоту" Кремля, які використовуються для обходу санкцій;

російські фінансові установи, включно з Центральним банком Росії;

та найбільші державні енергетичні проєкти Москви, такі як "Ямал СПГ" та "Арктик СПГ".

Водночас законопроєкт не передбачає автоматичного запровадження 100% мит чи санкцій. Законопроєкт надасть президенту право застосовувати такі засоби як інструмент переговорів і тиску на Росію

У новій версії також міститься положення, яке дозволить Трампу призупиняти дію санкцій, якщо він вважатиме, що це відповідає національним інтересам США.

Чому сенатори пішли на компроміс

Початкова ініціатива Грема пропонувала значно жорсткіші санкції проти Росії, тому їх і прозвали "пекельними". Зокрема, мита проти країн, які купують російські енергоносії, мали сягати до 500%.

Однак автори були змушені шукати компроміс з адміністрацією Трампа, пише Reuters. За словами помічників сенаторів, новий варіант законопроєкту наразі є єдиним, який підтримують усі сторони і який має шанс на ухвалення.

Оновлену версію представив Річард Блументаль, а її підтримали 26 сенаторів від обох партій, які хочуть затвердити законопроєкт як політичну спадщину Грема.

Трамп також висловив упевненість у тому, що документ буде ухвалено і він стане законом.

Це на честь Ліндсі. Це була його справа. Він хотів цього понад усе на світі. Ви знаєте, як він до цього ставився, і є великі шанси, що це буде зроблено,

– підсумував Трамп.

Відтак, Росія ризикує втратити своїх найбільших покупців нафти, якщо законопроєкт ухвалять. А Трамп отримає важіль тиску не лише на Москву, але й на найбільші економіки світу, як Китай та Індія.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни саме Китай та Індія стали головними покупцями російської нафти, оскільки західні країни почали закривати свій ринок для Москви.