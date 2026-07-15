100% пошлин и санкций

Законопроект фактически предлагает превратить пошлины США в инструмент давления на страны, которые продолжают закупать энергоресурсы у России. Однако после консультаций с администрацией документ был обновлен, пишет The Wall Street Journal.

Новая версия предусматривает введение тарифов до 100% на импорт из третьих стран, входящих в число пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа.

По словам помощников сенаторов, продвигающих законопроект, в настоящее время в пятерку крупнейших покупателей российской сырой нефти входят:

Китай;

Индия;

Словакия;

Венгрия;

и Азербайджан.

Однако законопроект не ограничивается вторичными пошлинами. Он также предусматривает новые санкции.

Под ограничения могут попасть:

танкеры "теневого флота" Кремля, используемые для обхода санкций;

российские финансовые учреждения, включая Центральный банк России;

и крупнейшие государственные энергетические проекты Москвы, такие как "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ".

В то же время законопроект не предусматривает автоматического введения 100-процентных пошлин или санкций. Законопроект предоставит президенту право применять такие меры в качестве инструмента переговоров и давления на Россию

В новой версии также содержится положение, которое позволит Трампу приостанавливать действие санкций, если он сочтет, что это соответствует национальным интересам США.

Почему сенаторы пошли на компромисс

Первоначальная инициатива Грэма предлагала значительно более жесткие санкции против России, поэтому их и прозвали "адскими". В частности, пошлины против стран, закупающих российские энергоносители, должны были достигать 500%.

Однако авторы были вынуждены искать компромисс с администрацией Трампа, пишет Reuters. По словам помощников сенаторов, новый вариант законопроекта на данный момент является единственным, который поддерживают все стороны и который имеет шанс на принятие.

Обновленную версию представил Ричард Блументаль, а поддержали ее 26 сенаторов от обеих партий, которые хотят утвердить законопроект в качестве политического наследия Грэма.

Трамп также выразил уверенность в том, что документ будет принят и станет законом.

Это в честь Линдси. Это было его дело. Он хотел этого больше всего на свете. Вы знаете, как он к этому относился, и есть большие шансы, что это будет сделано,

– подытожил Трамп.

Таким образом, Россия рискует потерять своих крупнейших покупателей нефти, если законопроект будет принят. А Трамп получит рычаг давления не только на Москву, но и на крупнейшие экономики мира, такие как Китай и Индия.

Напомним, что после начала полномасштабной войны именно Китай и Индия стали главными покупателями российской нефти, потому что западные страны начали закрывать свой рынок для Москвы.