Об этом "24 Каналу" рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что ни одна страна не сможет компенсировать России потери от повреждения ее нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

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Топливный кризис в России не спасут даже Индия и Китай

По словам Тараса Загороднего, информация о возможных поставках топлива в Россию из-за рубежа не способна изменить ситуацию. Он подчеркнул, что масштаб дефицита настолько велик, что восполнить его не сможет ни одно государство.

Важно! Россия начала морской импорт бензина из Индии на фоне острого топливного кризиса, вызванного успешными ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за недостатка ресурсов в Беларуси Москва вынуждена искать новых поставщиков и субсидировать закупки топлива за рубежом.

Политтехнолог пояснил, что даже если Индия или Китай расширят сотрудничество с Россией, они в первую очередь будут руководствоваться собственной выгодой.

Никто не может восполнить такой дефицит. Индия и Китай с удовольствием будут закупать российскую нефть со скидками, а продавать по мировым ценам. Но это не спасет их (россиян – 24 Канал),

– подчеркнул он.

Загородний также обратил внимание на то, что логистика поставок топлива из отдаленных стран сложна и дорога, поэтому даже дополнительный импорт не сможет быстро обеспечить потребности российского рынка.

Россия рискует повторить путь Советского Союза

Нехватка топлива будет все сильнее сказываться на аграрном секторе. Из-за высоких цен и перебоев с поставками фермеры могут столкнуться с трудностями во время сбора урожая, а впоследствии – и во время новой посевной кампании.

Политтехнолог о трудностях России из-за атак Украины: видео

Политтехнолог предположил, что если ситуация ухудшится, для части производителей работа вообще утратит экономический смысл. Это только усугубит дефицит продовольствия и вынудит Россию увеличивать импорт продуктов питания.

Происходит разбалансировка системы. Если они почувствуют, что проблемы будут, то не исключаю, что может начаться даже саботаж. Продовольствия это россиянам точно не добавит,

– отметил он.

По мнению Загороднего, нынешняя ситуация все больше напоминает последние годы существования Советского Союза, когда страна не могла самостоятельно обеспечить себя продовольствием и была вынуждена закупать зерно за рубежом. Россия приближается к похожей модели, но на этот раз на фоне войны и масштабного экономического кризиса.

Интересно, что из-за топливного кризиса розничные цены на бензин в 12 регионах России и оккупированном Крыму превысили стоимость топлива в США. Июньские темпы подорожания на АЗС стали самыми высокими за последние 16 лет. Чтобы стабилизировать ситуацию с дефицитом, Москва обратилась с просьбой о срочных поставках топлива из Казахстана.