Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал "24 Каналу", что топливный кризис в России усугубляется, а удары по НПЗ и логистике создают для оккупантов дополнительные трудности, хотя и не способны мгновенно изменить ситуацию на поле боя.

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Когда российская армия ощутит последствия топливного кризиса

По словам Сергея Братчука, удар Сил обороны 2 июля 2026 года был нанесен не только по одному из российских нефтеперерабатывающих заводов, но и по нефтебазе. Это усугубляет проблемы на российском рынке топлива, которые, по его мнению, в дальнейшем будут только усугубляться.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии о проблемах России на фронте: видео

В то же время пресс-секретарь Украинской добровольческой армии отметил, что российское военное командование и в дальнейшем будет обеспечивать армию топливом в приоритетном порядке. Однако даже в таких условиях оккупанты столкнутся с трудностями.

Все это (горючее – 24 Канал) нужно еще доставить на фронт, а, как известно, российская военная логистика тоже находится под контролем Сил обороны,

– сказал Братчук.

Он добавил, что особенно критичными для российской армии являются поставки дизельного топлива и бензина, без которых невозможно полноценное использование военной техники. Именно поэтому украинские защитники продолжают наносить удары по логистическим маршрутам и транспорту, перевозящему топливо.

Важно! Огневое поражение логистики оккупантов позволило снизить активность российских войск на фронте как минимум на треть. Захватчики вынуждены сократить количество наступательных направлений, однако продолжают планировать атаки на севере Украины.

Несмотря ни на что, Сергей Братчук считает, что топливный кризис не станет решающим фактором, который кардинально изменит ситуацию на фронте уже сейчас. Однако он будет постепенно влиять на интенсивность боевых действий и одновременно ухудшать экономическое положение самой России.

К слову, массированные атаки украинских беспилотников по оборонным и нефтяным объектам России спровоцировали топливный кризис, панику в Кремле и падение российских акций. Из-за беспомощности ПВО и острой нехватки бюджетных средств на войну российские власти готовятся конфисковать пенсионные сбережения граждан.