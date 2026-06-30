Об этом Главнокомандующий ВСУ рассказал в интервью ТСН.

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Что изменилось на фронте после ударов по вражеским путям?

Благодаря украинским ударам по мостам и логистическим путям российской армии сократилась, в частности, численность вражеской группировки. Сейчас, по словам Сырского, она составляет около 722 тысяч оккупантов, учитывая оперативный резерв.

К тому же уменьшилось количество направлений, на которых российская армия активно пытается наступать. Их количество сократилось с 13 до 7, отметил главнокомандующий. А среди них он выделил четыре основных.

Несмотря на положительную динамику, интенсивность боевых действий по-прежнему высока. По словам Сирского, ежедневно в среднем происходит 240 – 260 штурмов. При этом почти 45%, а иногда и до 50% – это наступательные действия украинских защитников.

Активность противника значительно снизилась. Я не скажу, что вдвое, но на одну треть точно,

– отметил главнокомандующий.

Напомним, украинские военные готовятся к возможному наступлению России на Черниговскую область. Александр Сырский сообщал, что Владимир Путин поручил своему Генштабу проработать различные сценарии наступлений, в частности с территории Беларуси и Брянской области России. Таким образом, враг не отказывается от намерения захватить Киев и другие приграничные территории Украины.