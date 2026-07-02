Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що жодна країна не зможе компенсувати Росії втрати від пошкодження її нафтопереробної інфраструктури.

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Паливну кризу Росії не врятують навіть Індія та Китай

За словами Тараса Загороднього, інформація про можливі постачання пального до Росії з-за кордону не здатна змінити ситуацію. Він наголосив, що масштаб дефіциту настільки великий, що закрити його не зможе жодна держава.

Важливо! Росія розпочала морський імпорт бензину з Індії на тлі гострої паливної кризи, спричиненої успішними ударами українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Через недостатність ресурсів Білорусі Москва вимушена шукати нових постачальників та субсидувати закупівлі пального за кордоном.

Політтехнолог пояснив, що навіть якщо Індія чи Китай збільшать співпрацю з Росією, вони насамперед керуватимуться власною вигодою.

Ніхто не може закрити такий дефіцит. Індія і Китай із задоволенням будуть брати російську нафту зі знижками, а продавати по світових цінах. Але це не врятує їх (росіян – 24 Канал),

– наголосив він.

Загородній також звернув увагу, що логістика постачання пального з віддалених країн є складною та дорогою, тому навіть додатковий імпорт не зможе швидко забезпечити потреби російського ринку.

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Нестача пального дедалі сильніше позначатиметься на аграрному секторі. Через високі ціни та перебої з постачанням фермери можуть постати перед труднощами під час збору врожаю, а згодом – і під час нової посівної кампанії.

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Політтехнолог припустив, якщо ситуація погіршиться, частина виробників узагалі втратить економічний сенс працювати. Це лише посилить дефіцит продовольства та змусить Росію збільшувати імпорт харчових продуктів.

Йде розбалансування системи. Якщо вони відчують, що проблеми будуть, то не виключаю, що може початися навіть саботаж. Харчів це росіянам точно не додасть,

– зазначив він.

На думку Загороднього, нинішня ситуація дедалі більше нагадує останні роки існування Радянського Союзу, коли країна не могла самостійно забезпечити себе продовольством і була змушена закуповувати зерно за кордоном. Росія наближається до схожої моделі, але цього разу на тлі війни та масштабної економічної кризи.

Цікаво, що через паливну кризу роздрібні ціни на бензин у 12 регіонах Росії та окупованому Криму перевищили вартість пального у США. Червневі темпи подорожчання на АЗС стали найвищими за останні 16 років. Щоб стабілізувати ситуацію з дефіцитом, Москва попросила про термінові постачання палива з Казахстану.