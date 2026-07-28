Какие новые санкции может ввести ЕС против России

Совокупный годовой оборот этих компаний превышает 20 миллиардов долларов, а общее количество их работников составляет более 265 тысяч человек, пишет Bloomberg .

Если пакет будет одобрен, то количество находящихся под санкциями ЕС юридических лиц из-за российской агрессии против Украины возрастет примерно на 50%.

Эта инициатива – очередная попытка Евросоюза усилить давление на президента Путина и заставить его сесть за стол переговоров. Но в последнее время ЕС все сложнее согласовывает новые санкции против Москвы.

Новый пакет, готовящийся Европейской службой внешних действий (EEAS), направлен не против отдельных товаров или целых отраслей, а против конкретных компаний . По словам источников, его разрабатывали в течение нескольких месяцев, пытаясь охватить все до сих пор не находящиеся под санкциями элементы российского военно-промышленного комплекса.

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Предложенные меры существенно увеличат количество компаний, подпадающих под санкции ЕС, но их экономический эффект, вероятно, будет меньше, чем у предыдущих пакетов, направленных против российской нефтяной отрасли и банковской системы.

Чиновники уже сообщили послам стран ЕС, что новое предложение планируют распространить в ближайшие недели, чтобы столице было достаточно времени для его изучения. После этого санкции планируют утвердить во время встречи министров иностранных дел ЕС в октябре .

Отдельно Евросоюз готовит дополнительные ограничительные меры в связи с принудительной депортацией украинских детей, о чем сообщили источники. Их также могут принять осенью.

Напомним, что у ЕС действительно есть проблемы с введением пакетов санкций против России. Например, по 21-му пакету давила Греция, пока для страны не сделали важное исключение.

Что еще известно о санкциях против России

Сенаторы в Соединенных Штатах достигли компромисса по новому законопроекту, объединяющему санкции против России и Ирана. Сенат может одобрить законопроект еще на этой неделе.