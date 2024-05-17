Досягнення "Нафтогазу": скільки свердловин вдалося відкрити регулятору з початку 2024 року

Попри складну ситуацію в країні, компанія "Нафтогаз" продовжує розширятися і розвиватися. З початку року регулятору вдалося запустити 7 нових свердловин.

Яка ситуація з видобутком зараз

Торік "Нафтогазу" вдалося запустити 86 нових свердловин. Завданням цього року є збільшення масштабів видобутку.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Важливо, що компанія досягла найвищого видобутку за відповідний період впродовж останніх двох років. Завдання на 2024 рік для "Нафтогазу" – вийти на видобуток у розмірі близько 15 мільярдів кубів газу.

Протягом минулого року "Нафтогаз" зміг значно покращити свої фінансові результати. Показник зростання склав орієнтовно 40%.

Чого уже вдалося досягти

14 травня "Нафтогаз" повідомив про те, що АТ "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію ще дві свердловини. Одна з них дозволяє видобувати 270 кубометрів газу на добу, інша – 120 кубометрів газу на добу.

Запустили дві високопродуктивні свердловини, які сумарно щодня дають Україні 390 тисяч кубометрів газу. Це вже шоста та сьома високопродуктивні свердловини з початку року,

– зазначили у "Нафтогазі".

, що обидві свердловини знаходяться на найглибшому родовищі АТ "Укргазвидобування". Вони мають глибину 6 200 метрів та 6 225 метрів.