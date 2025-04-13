Нові тарифи на газ в Україні: що зміниться для споживачів з 1 травня

В Україні фіксовані тарифи на газ залишатимуться в силі до 30 квітня 2025 року. Проте уряд вже визначив нові тарифи на період з 1 травня по 31 жовтня 2025 року.

Як зміняться тарифи на газ у травні

Відтак, фіксовані тарифи на газ в Україні продовжено ще на шість місяців. Тож українці й надалі оплачуватимуть блакитне паливо за чинними тарифами, повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає 24 Канал.

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Основною компанією, що постачає газ в Україні, є "Нафтогаз", а тариф для її клієнтів складає 7,96 гривні за кубометр. Крім того, на ринку працюють ще вісім постачальників газу, тому їхні клієнти будуть сплачувати відповідно до встановлених тарифів.

Хто повинен буде додатково заплатити за газ

Цього року українці отримають "третю платіжку" за природний газ, до якої буде додано оплату за послугу технічного обслуговування будівлі. Це стосуватиметься жителів багатоквартирних будинків.

Вартість цієї послуги залежатиме від кількох факторів, зокрема довжини загальних мереж, кількості муфтових з'єднань та кранів у будівлі. Загальна сума буде розподілена серед усіх мешканців будинку.