Тільки власний газ та вищі тарифи: що чекає на Україну після найважчого опалювального сезону

В Україні незабаром закінчиться опалювальний сезон, який називали одним з найважчих за всю історію незалежності України. Тож 24 Канал поспілкувався з експертами, аби дізнатись, чи успішно ми його пройшли та, чи можемо в майбутньому відмовитись від імпорту, перейшовши на власний видобуток.

Як Україна пройшла опалювальний сезон

Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що у зв'язку з теплою весною опалювальний сезон цьогоріч завершиться раніше. Ба більше, Україна пройшла його цілком успішно. З ним погоджуються й експерти, з якими поспілкувався 24 Канал – Юрій Щедрін та Олег Попенко.

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Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" Очікуємо ще декілька днів прохолодної погоди, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях. Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості – вистоїмо й далі!

Що сприяло успішному проходженню опалювального сезону

У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади може розпочатись відключення від опалення.

Юрій Щедрін вважає, що опалювальний сезон 2022 – 2023 був успішний завдяки двом чинникам: один позитивний, інший – негативний.

Перший – тепла зима на яку всі розраховували. Такі низькі температури знизили споживання газу, що було корисно для нашої енергосистеми.

на яку всі розраховували. Такі низькі температури знизили споживання газу, що було корисно для нашої енергосистеми. Другий, на жаль, негативний – це скорочення промисловості.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Промисловість споживала більш ніж половину від загального вжитку до війни, а зараз це значно менше, тому, на жаль, через зниження промисловості знизилось й використання газу. Тож завдяки цим двом чинникам ми мали успішний сезон й нам вистачило того газу, який у нас був.

Олег Попенко теж резюмує успішне проходження опалювального сезону, особливо з огляду на постійні обстріли та відсутність електроенергії. Варто зауважити, що в Україні є цілі міста, які перейшли на електроопалення. Наприклад, у Дніпропетровській області.

З якими запасами Україна завершує опалювальний сезон

Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Наразі газ є у сховищах. Остання цифра, яку називали, – це близько 8 мільярдів кубометрів газу. Тож ми вийшли з залишками газу у сховищах, тому маємо можливість продовжувати далі проводити внутрішній видобуток газу і готуватись до наступного опалювального сезону.

На початку березня у колонці для Економічної Правди Олексій Чернишов зауважував, що запаси газу в українських сховищах зберігаються на рівні 10 мільярдів кубометрів газу. Він тоді підкреслив, що навіть підвищений попит на природний газ для генерації електроенергії суттєво не вплине на баланс газового ринку України.

Також очільник НАК поділився, що у Нафтогазу запроваджують новий підхід до опалювальних сезонів із циклом планування на два роки вперед. Таким чином керівництво НАК намагається врахувати всі наступні виклики та ризики, маючи готовий план дій.

Звідки Україна імпортувала газ цього опалювального сезону

Олег Попенко розповідає, що Україна цього опалювального сезону імпортувала газ з ЄС, але походження цього газу складно сказати. Оскільки ми могли закуповувати СПГ на вході в, наприклад, у Свіноуйсьце (польський порт), куди приходить танкер з СПГ, але газ буде закачуватись по загальній трубі, де буде невідомо чий він.

Цього опалювального сезону газ нам давали Канада, Норвегія, Польща. Також у нас є контракти з деякими юридичними особами, які продавали газ Нафтогазу, але ми не знаємо походження цього газу. Ми знаємо лише, що це фірми, підприємства, які зареєстровані у ЄС й продають нам газ,

– додає експерт.

Тарифи на газ: чи зростуть платіжки

Олег Попенко не виключає, що тарифи на газ можуть зрости з огляду на: перегляд тарифу на електроенергію та послуги водоканалів та враховуючи надскладну фінансову ситуацію в Нафтогазі.

Експерт розповів, що, за деякими оцінками, Нафтогаз потребує з бюджету 200 – 300 мільйонів, тож може припустити, що у Нафтогазі підуть на непопулярні кроки й будуть підіймати тарифи для населення (побутових споживачів).

Разом з тим він зауважує падіння ціни газу у ЄС та на лондонській біржі до близько 400 доларів. Тому не знає, наскільки підняття тарифів було б популярним в Україні, особливо враховуючи власний видобуток.

Але ми можемо очікувати підняття тарифів на газ в середньому десь до 11 – 12 гривень. Наскільки я знаю, розглядається декілька варіантів підняття вартості газу: перший етап – 11 – 12 гривень, другий – до вартості 16 гривень,

– розповідає Попенко.

Що каже уряд

28 лютого під час телемарафону Олексій Чернишов зазначив, що ціна на газ не буде змінюватися протягом поточного опалювального сезону "незалежно від його юридичного або фактичного завершення".

Нагадаємо, що у липні Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла на рівні 7,4 гривні за кубометр газу до 31 травня 2023 року. На думку уряду, така ціна на газ повинна була дати змогу місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гаряче водопостачання в Україні.

Також восени 2022 року голова податкового комітету Данило Гетманцев заявляв, що наявні тарифи на газ для населення є невиправдано низькі, тож уряд може їх переглянути у квітні 2023 року. Однак наразі ніяких офіційних заяв щодо перегляду тарифів на газ немає.

Тарифи на газ для населення встановлюють постачальники, а не НКРЕКП.

Чи може Україна сама себе забезпечити газом

Експерти, з якими поспілкувався 24 Канал, одноголосно зауважили, що Україна повинна рухатись у бік енергетичної незалежності та відмовитись від імпорту газу.

На думку Юрія Щедріна, єдиний фактор, завдяки чому це можна зробити, – збільшення власного видобутку.

На жаль, цього року через війну у 2022 році у нас скоротився видобуток десь на близько 7%, але у нас значні запаси. У нас другі по величині запаси у Європі, більше лише у Норвегії. У нас є значні поклади газу, які треба розробляти. У це треба інвестувати й це єдиний шлях до енергонезалежності,

– розповідає він.

Щедрін зауважує, що наразі Україні вистачає власного видобутку на споживчі потреби – для опалення населення, для опалення житла громадян. Але якщо буде відновлюватись промисловість, то його вистачати не буде. Тож про нарощення видобутку потрібно думати вже зараз.

Олег Попенко підкреслює, що питання забезпечення України самою себе газу та відмова від імпорту залежить від багатьох факторів.

Зараз дані щодо видобутку українського газу закриті, тож складно сказати, скільки ми будемо видобувати газу найближчі періоди й чи зможемо ми самостійно забезпечити себе в найближчі періоди газу. Чому? Бо це залежить від того, як ми запустимо виробництво, яка буде зима, скільки ми будемо видобувати. Якщо це все знати, тоді можна сказати – зможемо прожити без імпорту газу чи ні,

– розповідає Попенко.

Загалом, експерт вважає, що в найближчий період все ж таки навряд чи ми зможемо прожити без імпорту газу з ЄС, хоча й підкреслює, що рухатись у цьому напрямку потрібно.

Плани Нафтогазу

Очільник НАК "Нафтогаз" також зауважував, що Україна повинна збільшувати власний видобуток газу для того, щоб забезпечити власну енергонезалежність.

За планом, держхолдинг має збільшити видобуток на 8%, а приватні компанії – на 16% "в умовах заборони експорту природного газу", передає Bloomberg.

Однією з наших пріоритетних задач сьогодні також є відновлення реальної роботи ринку газу в Україні. Ми активно працюємо над тим, щоб збільшувався власний видобуток, як силами Групи Нафтогаз, так і силами приватних видобувників, для яких мають бути створені відповідні умови. Україна готується до різних сценаріїв проходження наступного опалювального сезону,

– сказав Чернишов.

У Нафтогазі наголосили, що докладуть всіх зусиль, аби цього року вперше в історії незалежної України відмовитися від імпорту газу.