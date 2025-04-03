Трамп запровадив надзвичайний стан в економіці США
- Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці США.
- В Білому домі вказали, що це зроблено для зміцнення національної економіки та конкурентоспроможності.
Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан, аби зміцнити національну економіку та конкурентоспроможність Сполучених Штатів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на текст указу, який оприлюднили на офіційній сторінці Білого дому.
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Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці
Президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан, щоб "підвищити конкурентоспроможність, захистити суверенітет і зміцнити національну та економічну безпеку".
Лідер США оголосив, що зовнішня торгівля та економічна практика спричинили надзвичайну ситуацію в країні, і його наказ запроваджує відповідні тарифи для зміцнення міжнародної економічної позиції Сполучених Штатів і захисту американських працівників.
"Великий і постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами в США призвів до розпаду нашої виробничої бази, призвело до відсутності стимулів для збільшення передових вітчизняних виробничих потужностей, підірвані критичні ланцюжки поставок, поставив нашу оборонно-промислову базу в залежність від іноземних ворогів", – ідеться в повідомленні.
Трамп запровадив щонайменше 10% мита практично на всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів, а також ще вищі тарифи для десятків країн із найбільшими торговельними дефіцитами у відносинах зі США.