Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на текст указа, который обнародовали на официальной странице Белого дома.

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Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике

Президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, чтобы "повысить конкурентоспособность, защитить суверенитет и укрепить национальную и экономическую безопасность".

Лидер США объявил, что внешняя торговля и экономическая практика вызвали чрезвычайную ситуацию в стране, и его приказ вводит соответствующие тарифы для укрепления международной экономической позиции Соединенных Штатов и защиты американских работников.

"Большой и постоянный ежегодный дефицит торговли товарами в США привел к распаду нашей производственной базы, привело к отсутствию стимулов для увеличения передовых отечественных производственных мощностей, подорваны критические цепочки поставок, поставил нашу оборонно-промышленную базу в зависимость от иностранных врагов", – говорится в сообщении.

Трамп ввел минимум 10% пошлины практически на все товары, импортируемые в Соединенные Штаты, а также еще более высокие тарифы для десятков стран с наибольшими торговыми дефицитами в отношениях с США.