У Білому домі розповіли про нові тарифи США: коли вони почнуть діяти

У середу, 2 квітня, Дональд Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит для "економічного процвітання США". Нові правила почнуть діяти вже найближчими днями.

Детальніше про зміни повідомляє ВВС із посиланням на високопосадовця Білого дому, передає 24 Канал. Американські тарифи, ймовірно, спровокують економічні потрясіння по всьому світу.

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Базовий тариф у 10%

Базовий тариф на весь імпорт набуде чинності з 5 квітня 2025 року, його ставка – 10%.

Податок для уряду сплачуватимуть іноземні компанії, які ввозять свої товари до США, що вплине й на споживачів.

За даними ВВС, лише базову ставку сплачуватимуть: Велика Британія, Сінгапур, Бразилія, Австралія, Нова Зеландія, Туреччина, Колумбія, Аргентина, ОАЕ, Саудівська Аравія тощо.

До слова, для України мито також складатиме 10%. За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, найбільше це вдарить по малих виробниках, тому влада вже працює над винятками або пом'якшенням умов.

Спеціальні тарифи для "найгірших кривдників"

Специфічні тарифи, які ще називають взаємними, визначені для близько 60 "найгірших кривдників" США. Вони почнуть діяти з 9 квітня 2025 року.

Індивідуальні мита стосуються країн, які нібито встановлюють "нетарифні" бар'єри для торгівлі зі США або ж діють у спосіб, що, на думку адміністрації Трампа, підриває американські економічні цілі. Серед таких:

Європейський Союз – 20%;

Китай – 54%;

В'єтнам – 46%;

Таїланд – 36%;

Японія – 24%;

Камбоджа – 49%;

Південно-Африканська Республіка – 30%;

Тайвань – 32%.

Окрім того, президент США оголосив про запровадження 25% мит на всі автомобілі іноземного виробництва – тарифи набудуть чинності опівночі 3 квітня.

Цікаво, що у митному списку Трампа немає Канади та Мексики. На них базова ставка в 10% не поширюється, оскільки держави вже є об'єктами спеціальних тарифів. Нагадаємо, це стосується й низки таких підсанкційних країн, як-от Росія, Білорусь й КНДР.