Тарифи Трампа б’ють по промисловості: великі економіки не витримують тиску

Високі тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, стали руйнівними для промисловості по всьому світу. Найбільші економіки у жовтні продемонстрували слабку динаміку.

Як страждає промисловість Європи?

Бізнес-опитування свідчать, що нові мита США боляче вдарили по обсягах замовлень на заводах, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

У єврозоні через низький попит у США промислове виробництво фактично застигло: нові замовлення не зростають, а кількість працівників скорочується.

Економіка Німеччини – провідна у ЄС – не демонструє ознак відновлення, а темпи виробництва знову сповільнюються. У вересні обсяги замовлень у німецьких машинобудівників різко впали.

У Франції промисловість залишається слабкою.

промисловість залишається слабкою. Незначне скорочення фіксують і в промисловості Італії.

Лише Іспанія виділяється серед 4 провідних економік ЄС, оскільки її заводи у жовтні розширили виробництво швидше, ніж у вересні.

Остаточні дані індексу ділової активності для єврозони підтвердили, що промисловий сектор залишається у стані стагнації. Зростання переважно забезпечує внутрішній попит, тоді як нові зовнішні замовлення сигналізують про слабкість, особливо через низький попит із боку Франції та США,

– зазначив аналітик Паоло Ґріньяні з Oxford Economics.

Варто знати! Натомість у промисловості Великої Британії зафіксували найкращий місяць за рік. Проте це пояснюють відновленням виробництва на заводі Jaguar Land Rover після масштабної кібератаки й вважають разовим явищем.

Чого очікують експортери?

Певні зрушення можуть принести торгові переговори США з Китаєм та Південною Кореєю. Нагадаємо, що під час зустрічі минулого тижня Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін домовилися про деескалацію напруги, зокрема, через відстрочку взаємних тарифів та послаблення контролю за рідкісноземельними металами, розповів Трамп журналістам на борту Air Force One.

Однак експортери залишаються обережними щодо американського попиту.

У Китаї, наприклад, промислова активність у жовтні зростала повільніше, ніж раніше.

А в Південній Кореї промисловість взагалі знизила темпи.

Обидві країни зафіксували падіння експортних замовлень.

Експерти зауважують, що хоча Китай і наростив експорт на нові ринки, поставки до США впали на 27% у річному вимірі.

Будь-який ефект від останньої торгівельної угоди між США та Китаєм буде незначним, а глобальні ризики для зростання залишаться,

– наголосив економіст Цічун Хуанг з Capital Economics.

Варто знати! Що ж до торгівельної угоди Сеула з Вашингтоном, яка забезпечила нижчі тарифи США на корейські товари, то її експерти сприймають радше як компроміс, який дозволяє Південній Кореї не втратити позиції у глобальній торгівлі.

