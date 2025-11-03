Тарифы Трампа бьют по промышленности: крупные экономики не выдерживают давления

Высокие тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, стали разрушительными для промышленности по всему миру. Крупнейшие экономики в октябре продемонстрировали слабую динамику.

Как страдает промышленность Европы?

Бизнес-опросы свидетельствуют, что новые пошлины США больно ударили по объемам заказов на заводах, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Китай перенаправляет экспорт одежды в ЕС: как тарифы Трампа вредят стране

В еврозоне из-за низкого спроса в США промышленное производство фактически застыло: новые заказы не растут, а количество работников сокращается.

Экономика Германии – ведущая в ЕС – не демонстрирует признаков восстановления, а темпы производства снова замедляются. В сентябре объемы заказов у немецких машиностроителей резко упали.

У Франции промышленность остается слабой.

Незначительное сокращение фиксируют и в промышленности Италии.

Только Испания выделяется среди 4 ведущих экономик ЕС, поскольку ее заводы в октябре расширили производство быстрее, чем в сентябре.

Окончательные данные индекса деловой активности для еврозоны подтвердили, что промышленный сектор остается в состоянии стагнации. Рост преимущественно обеспечивает внутренний спрос, тогда как новые внешние заказы сигнализируют о слабости, особенно из-за низкого спроса со стороны Франции и США,

– отметил аналитик Паоло Гриньяни из Oxford Economics.

Стоит знать! Зато в промышленности Великобритании зафиксировали лучший месяц за год. Однако это объясняют восстановлением производства на заводе Jaguar Land Rover после масштабной кибератаки и считают разовым явлением.

Чего ожидают экспортеры?

Определенные сдвиги могут принести торговые переговоры США с Китаем и Южной Кореей. Напомним, что во время встречи на прошлой неделе Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин договорились о деэскалации напряжения, в частности, через отсрочку взаимных тарифов и ослабление контроля за редкоземельными металлами, рассказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Однако экспортеры остаются осторожными относительно американского спроса.

В Китае, например, промышленная активность в октябре росла медленнее, чем раньше.

А в Южной Корее промышленность вообще снизила темпы.

Обе страны зафиксировали падение экспортных заказов.

Эксперты отмечают, что хотя Китай и нарастил экспорт на новые рынки, поставки в США упали на 27% в годовом измерении.

Любой эффект от последней торговой сделки между США и Китаем будет незначительным, а глобальные риски для роста останутся,

– отметил экономист Цичун Хуанг из Capital Economics.

Стоит знать! Что касается торгового соглашения Сеула с Вашингтоном, которое обеспечило низкие тарифы США на корейские товары, то ее эксперты воспринимают скорее как компромисс, который позволяет Южной Корее не потерять позиции в глобальной торговле.

О чем договорились США с Китаем и Южной Кореей?