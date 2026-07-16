Адміністрація Трампа вводить нове мито проти важливої країни: воно становить 25%

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нове мито на імпорт товарів із Бразилії. Його розмір становить 25%. Це відбувається на тлі погіршення відносин між країнами.

Що відомо про нові мита США

У середу Офіс торгового представника США оголосив про нові обмеження, звинувативши Бразилію в недобросовісній торгівельній практиці, про що пише FT.

Претензії стосуються, зокрема:

сфери електронних платежів;

ринку етанолу;

захисту інтелектуальної власності;

боротьби з корупцією;

екологічної політики.

Високопосадовець адміністрації Сполучених Штатів заявив, що Вашингтон "понад рік" намагався домовитися з урядом Бразилії, однак безрезультатно.

Нові мита набудуть чинності пізніше цього місяця.

За словами експертів, під дію тарифів потраплять:

деревина; промислове обладнання; кукурудзяний етанол.

Недобросовісні торгівельні практики Бразилії не дозволяли американським працівникам і виробникам отримати доступ до цього важливого ринку з понад 210 мільйона споживачів,

– заявив торговий представник США Джеймісон Грір.

Водночас нові обмеження містять значний перелік винятків. Наприклад, від мит звільнили товари, які США майже не виробляють самостійно або значною мірою імпортують із Бразилії. Серед них: яловичина, кава, апельсиновий сік, авіаційні комплектуючі.

Таким чином Вашингтон намагається не допустити подальшого зростання вартості життя напередодні проміжних виборів до Конгресу в листопаді.

Як зазначено у матеріалі, попри прагнення Дональда Трампа посилити вплив США в Латинській Америці, лівоцентристський уряд Бразилії вважає претензії Вашингтона політично мотивованими.

Раніше влада Бразилії повідомляла, що під дію нового мита потрапить приблизно п'ята частина бразильського експорту до США, який щороку становить 37,7 мільярда доларів.

Таким чином, США посилюють тиск на Бразилію. Але Бразиліа вважає, що справжні його причини дій Вашингтона е економічно обґрунтовані.

Що ще відомо про тарифи США

Нагадаємо, що тарифи Трампа вдарили по бюджету Сполучених Штатів. Зокрема, у червні дефіцит держбюджету сягнув 120 мільярдів доларів.

Минулого місяця Дональд Трамп пригрозив Франції новими високими митами. Заява стосувалась вин та шампанського.