Який дефіцит бюджету США

У червні дефіцит держбюджету сягнув 120 мільярдів доларів. Про це повідомило Міністерство фінансів США, пише Reuters.

За даними Мінфіну, надходження від тарифів Трампа у червні становили 23,6 мільярда доларів. Водночас повернути довелося 49,2 мільярда доларів. У підсумку бюджет вийшов у мінус на 25,6 мільярда доларів.

Повернення мит також призвело до скорочення загальних бюджетних надходжень у червні на 31 мільярд доларів, або 6% порівняно з червнем 2025 року.

І це при тому, що червень у США зазвичай є одним із найважливіших місяців для наповнення бюджету, оскільки американці сплачують квартальні податки..

Як провалилася тарифна політика Трампа

Нинішнє скорочення бюджету особливо різко контрастує з профіцитом у розмірі 27 мільярдів доларів, який зафіксували у червні 2025 року.

Тоді ці цифри адміністрація Трампа використовувала як доказ його успішної політики. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що країна "пожинає плоди" рішень президента.

Та ці "плоди" швидко закінчилися після того, як у лютому Верховний суд визнав глобальні мита Трампа незаконними. Річ у тім, що він запровадив їх на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на що не мав права.

Відтак, у травні уряд почав повертати компаніям сплачені митні збори.

Того місяця сплатив 22 мільярди доларів, що призвело до незначного чистого відтоку коштів у 42 мільйони доларів.

Та вже у червні обсяги повернень більш ніж удвічі перевищили травневі, призвівши до серйозного дефіциту бюджету.

Тож тарифна політика Трампа зазнала серйозного удару. І хоча адміністрація президента намагається відновити мита, але їхня подальша доля невизначена.

Тимчасові глобальні 10% тарифи, які президент увів після рішення суду, мають припинити дію 24 липня. Наразі США готують нові, звинувачуючи деякі країни у недостатній боротьбі із використанням примусової праці, але цим лише ставлять під удар вже укладені торгівельні угоди.