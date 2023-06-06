Тарифи на воду суттєво підняли: скільки платитимуть українці у червні

З 1 червня 2023 року для українців почали діяти нові тарифи на воду. Здорожчання торкнулося майже усіх областей, тож 24 Канал порахував скільки платитимуть українці вже цього місяця.

Як змінилася вартість води для населення

З початку червня НКРЕКП підняла тарифи на централізоване водопостачання на водовідведення для 35 водоканалів по усій Україні. Ціну не змінили лише для Херсонської, Харківської та Миколаївської областей.

Читайте також Платити на 500 гривень більше: як в Україні пропонують ще підвищити тариф на електрику

Ми навели ціни лише для водоканалів, які постачають та відводять воду в обласних центрах. Проте є окремі міста у яких працює декілька водоканалів, тому, якщо ви не знайшли свого, можете переглянути список за цим посиланням. Тарифи там вказані без ПДВ, тому необхідно просто

Ціноутворення за воду у різних областях відрізняється, тому що воно залежить від:

обсягів споживання;

кількості споживачів конкретного водоканалу;

особливостей надання послуг.

Що з іншими тарифами