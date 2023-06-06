Как изменилась стоимость воды для населения

С начала июня НКРЭКУ подняла тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение для 35 водоканалов по всей Украине. Цену не изменили только для Херсонской, Харьковской и Николаевской областей.

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Обратите внимание! Мы привели цены только для водоканалов, которые поставляют и отводят воду в областных центрах. Однако есть отдельные города, в которых работает несколько водоканалов, поэтому, если вы не нашли своего, можете посмотреть список по этой ссылке. Тарифы там указаны без НДС, поэтому нужно просто умножить на 1,2.

Ценообразование за воду в разных областях отличается, потому что оно зависит от:

объемов потребления;

количества потребителей конкретного водоканала;

особенностей предоставления услуг.

Что с другими тарифами