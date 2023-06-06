Как изменилась стоимость воды для населения
С начала июня НКРЭКУ подняла тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение для 35 водоканалов по всей Украине. Цену не изменили только для Херсонской, Харьковской и Николаевской областей.
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Ценообразование за воду в разных областях отличается, потому что оно зависит от:
- объемов потребления;
- количества потребителей конкретного водоканала;
- особенностей предоставления услуг.
Что с другими тарифами
- 30 мая 2023 года Кабмин одобрил поднятие тарифа на электроэнергию для населения. Теперь он составляет – 2,64 гривны за киловатт-часов.
- Ситуация с газом меняться не будет. Сейчас большинство украинцев пользуются услугами "Нафтогаза". Для них будет действовать тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.
- Однако в Украине также функционируют 9 поставщиков и цена кубометра газа у них сейчас колеблется от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр.