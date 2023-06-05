Тариф более чем в 5 гривен

Оржель призывает установить в Украине тариф на электроэнергию на рыночном уровне. Который, по данным экспертов, составляет 5–6 гривен за киловатт в час.

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Он объясняет: только производство электричества стоит 3,3 гривны за киловатт в час. Поэтому даже новый, повышенный до 2,64 гривны, тариф не будет эффективным.

Алексей Оржель Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины в 2019-2020 годах Тариф 2,64 гривны за киловатт/час для населения не отражает реальную цену. 3,3 гривны – это одно только производство электричества. Добавляем сюда тариф на распределение и выходит более 5 гривен.

Как вырастут цифры в платежках

Новый тариф в 2,64 гривны за киловатт в час действует в Украине с 1 июня 2023 года. Ожидается, что по нему цифры в платежках вырастут ориентировочно на 250 гривен.

Таким образом, если повысить действующий тариф до предлагаемых более 5 гривен, что почти вдвое больше, электричество для украинцев подорожает на столько же. Соответственно, цифры в платежках увеличатся ориентировочно, на 500 гривен.

Обратите внимание! В июне украинцы получат платежки за май еще со старым тарифом, а уже в июле придут платежки за июнь по новому тарифу

Когда такое повышение станет возможным

О необходимости повышать тариф до рыночного уровня говорят и опрошенные 24 Каналом эксперты. Однако, отмечают они, ожидать этого в ближайшее время не стоит. Ведь с точки зрения политики роста тарифов – очень непопулярное решение.

Роман Ницович Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Это непопулярное политическое решение. Плюс на оптовом рынке все еще сохраняется текущее ценовое регулирование. Поэтому нет существенных факторов, которые бы свидетельствовали, что уже необходимо думать и планировать дальнейшее повышение.

Со своей стороны Директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко считает, что переход на рыночные цены произойдет уже, вероятно, после войны. В том же, что это случится, он не сомневается – ведь "надо выбирать: или постоянные отключения и перебои с электрической энергией, или низкие тарифы".